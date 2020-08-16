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Орлова полностью обнажилась для подписчиков 

Teleprogramma.pro 1 час назад
42-летняя Ольга Орлова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Ведущая проекта «Дом-2» поделилась летним кадром, позировав перед объективом фотокамеры полностью обнаженной.
Раздевшись догола, экс-солистка группы «Блестящие» окунулась в бассейн, засветив упругое тело без изъяна. Поклонники теледивы едва не лишились дара речи, увидев ее роскошную фигуру.
Подписчики знаменитости сошлись во мнении, что Ольга выглядит значительно моложе своих лет, ей не дашь больше тридцати пяти.
Teleprogramma.pro
Ранее Орлова прокомментировала слухи о своем романе с Владом Кадони. Певица заверила, что она верит в дружбу между мужчиной и женщиной. И не видит ничего предосудительного в том, что она общается с шоуменом на съемочной площадке телестройки. В конце-концов он ее коллега и близкий друг. «Запаслась попкорном. Ждем-с диванных критиков», «Все обомлели! А бикини-то где?», «Оголяться после сорока?! С такой-то фигуркой позволительно», «Оля, срочно прикройте прелести», «Роскошная! Вы словно русалка», «Идеальная, какая стройная талия», «Еще бы чуть-чуть к нам личиком! Мы не все разглядели», «Смело! И дерзко», «Бомбическая», — такие комментарии появились под снимком певицы.
Сама Орлова говорила о том, что не намерена прислушиваться к мнению хейтеров, которые берут на себя труд советовать ей, как позировать, что надевать, оголяться перед камерой или же нет.
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Звёзды , Видео , Влад Кадони , Ольга Орлова
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