Болезненный вид Гагариной испугал фанатов 

Певица Полина Гагарина опубликовала в микроблоге фото в купальнике.

Подписчики звезды беспокоятся за нее. Певица поделилась снимком с пляжного отдыха. В кадре девушка стоит на деревянном пирсе, перенеся вес на носок одной ноги. На фото Полина предстала в легком бикини, обнажив выпирающие ребра. Полина Гагарина предложила подписчикам придумать описание к фото и добавила к посту хештеги о своей худобе.

@gagara1987

Фанаты артистки не на шутку испугались за ее здоровье. Они оставили к фото комментарии, выразив недовольство телом девушки и тревогу за состояние кумира. Подписчики попросили певицу набрать вес, чтобы выглядеть лучше.