Болезненный вид Гагариной испугал фанатов 

Певица Полина Гагарина опубликовала в микроблоге фото в купальнике.
Подписчики звезды беспокоятся за нее. Певица поделилась снимком с пляжного отдыха. В кадре девушка стоит на деревянном пирсе, перенеся вес на носок одной ноги. На фото Полина предстала в легком бикини, обнажив выпирающие ребра. Полина Гагарина предложила подписчикам придумать описание к фото и добавила к посту хештеги о своей худобе.
@gagara1987
Фанаты артистки не на шутку испугались за ее здоровье. Они оставили к фото комментарии, выразив недовольство телом девушки и тревогу за состояние кумира. Подписчики попросили певицу набрать вес, чтобы выглядеть лучше.
"Господи, накормите уже Полину", "Слишком худая, надо набрать", "Что она с собой сделала?", "Кожа да кости", "Очень худая", "Можете посчитать ребрышки", " Ну совсем худая, пора бы уже и поднабрать чуток", "Уже жалко смотреть", "Кушать нужно больше", — высказались пользователи Сети.