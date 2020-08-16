«В первые дни ты продолжаешь думать о близких» 

«В первые дни ты по инерции продолжаешь думать и беспокоиться о близких и работе, решать какие-то вопросы важные в уме, а потом приходит осознание, что ты одна, с родными все в порядке, скучаете, но это ненадолго, а ты здесь и сейчас и ты можешь делать, что ты хочешь, только ты»,