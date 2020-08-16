Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«В первые дни ты продолжаешь думать о близких» 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
«В первые дни ты продолжаешь думать о близких»
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Ксения Алферова сделала для себя открытие, которым поделилась со своими подписчиками в Инстаграме. Она считает, что побыть в одиночестве — это очень полезно. Причем, определилась и со сроками. По ее мнению, необходимо быть наедине с собой не день и не два, а неделю.

«В первые дни ты по инерции продолжаешь думать и беспокоиться о близких и работе, решать какие-то вопросы важные в уме, а потом приходит осознание, что ты одна, с родными все в порядке, скучаете, но это ненадолго, а ты здесь и сейчас и ты можешь делать, что ты хочешь, только ты»,

— написала Алферова.
Как призналась актриса, такой метод позволяет жить не спеша. При этом важно отключиться от интернета и любых других способов связи.
Недавно 45-летняя актриса показала свои спортивные упражнения. Как выяснилось, утро жена Егора Бероева начинает с музыкальной зарядки. Ксения отметила, что этим секретом с ней поделилась мама Ирина Алферова.
Видео дня. Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Teleprogramma.pro: последние новости
«Все обомлели! А где бикини-то?»: 42-летняя Орлова окунулась в бассейн раздевшись догола «Все обомлели! А где бикини-то?»: 42-летняя Орлова окунулась в бассейн раздевшись догола «Опять юбку забыла»: Бузова в сверкающем боди блеснула «прелестями» фигуры на сцене «Опять юбку забыла»: Бузова в сверкающем боди блеснула «прелестями» фигуры на сцене «Забыла верх от купальника?»: 33-летняя Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью «Забыла верх от купальника?»: 33-летняя Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
Женский форум
Звёзды , Егор Бероев , Ирина Алферова , Ксения Алферова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Опять юбку забыла»: Бузова блеснула «прелестями»
«Опять юбку забыла»: Бузова блеснула «прелестями»
Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
«Валюша до самой смерти винила Пугачеву»
«Валюша до самой смерти винила Пугачеву»
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
История любви Авербуха и Арзамасовой
00:16
История любви Авербуха и Арзамасовой
Звёзды
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
00:38
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
Звёзды
Орлова полностью обнажилась для подписчиков
00:23
Орлова полностью обнажилась для подписчиков
Звёзды
Первоклашек лишили праздничных линеек
00:19
Первоклашек лишили праздничных линеек
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение