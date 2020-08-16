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В Сети обсуждают лицо 62-летней Мадонны: «это катастрофа» 

WMJ.ru 1 час назад
«Это катастрофа»: в Сети осуждают фото Мадонны
Фото: WMJ.ru
Неудачный снимок раскритиковали подписчики звезды.
В честь дня рождения легенда поп-музыки Мадонна опубликовала в своем Instagam праздничный look. Певицы выбрала традиционный мексиканский наряд, дополнив его необычными аксессуарами — костылем и веером.
@madonna
Поклонники с трудом узнали любимую исполнительницу: лицо Мадонны сильно изменилось. Оно выглядит отечным и уставшим. Возможно, звезда переборщила с филлерами в попытках омолодиться.
«Пожалуйста, хватить уродовать свое лицо!» «Она что, превратилась в японку?», «Что ты сделала со своим лицом?», «Выглядишь хорошо, но уже совсем на себя не похожа», «Это катастрофа» — пишут в комментариях под фото пользователи Сети.
Это не первый раз, кода подписчики осуждают Мадонну за внешний вид. Многие считают, что в ее возрасте уже пора завязать с ярким макияжем и откровенной одеждой. Недавно фолловеры раскритиковали ее за экстравагантное ню-фото, попросив больше не раздеваться. Огромная аудитория ее блога продолжает оставлять в ее комментариях поговорку «Too old for this s**t», мягко говоря, «Возраст не позволяет делать подобные вещи».
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