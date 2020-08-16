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Дочь Синди Кроуфорд стала платиновой блондинкой

Harper’s Bazaar
1 час назад
Женский форум
Кайя Гербер теперь блондинка. 18-летняя дочь Синди Кроуфорд поделилась новым фото в Instagram, на котором она предстала с новой прической. Теперь модель - обладательница каре с "выгоревшими" светлыми прядями.
Девушка начала осветляться еще в апреле, во время карантина, но только сейчас завершила процесс и дополнила образ светлыми бликами.
На снимке в своем аккаунте модель позирует в простой белой рубашке, открывающей декольте, и с золотой подвеской с собственным именем на шее.
Гербер подписала фото "zoom bleach", намекая, что теперь готова эффектно выглядеть на видео-конференциях в известном приложении.
@kaiagerber
Новое фото вызвало восторг у поклонников звезды и набрало более 300 тысяч комментариев.
Ранее девушка уже появлялась с новой прической на протестах в поддержку движения Black Lives Matter вместе с близкой подругой Карой Делевинь, но только сейчас у нас появилась возможность рассмотреть обновленный образ вблизи.
Напомним, что раньше Кайя была брюнеткой, как и ее мать - легендарная топ-модель Синди Кроуфорд. Поклонники всегда отмечали феноменальное сходство мамы и дочки. Кажется, с новым цветом волос сравнений станет гораздо меньше.
Женский форум
Звёзды,Кайя Гербер,Синди Кроуфорд,Кара Делевинь,
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