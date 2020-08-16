Дочь Синди Кроуфорд стала платиновой блондинкой

Кайя Гербер теперь блондинка. 18-летняя дочь Синди Кроуфорд поделилась новым фото в Instagram, на котором она предстала с новой прической. Теперь модель - обладательница каре с "выгоревшими" светлыми прядями.

Девушка начала осветляться еще в апреле, во время карантина, но только сейчас завершила процесс и дополнила образ светлыми бликами.

На снимке в своем аккаунте модель позирует в простой белой рубашке, открывающей декольте, и с золотой подвеской с собственным именем на шее.

Гербер подписала фото "zoom bleach", намекая, что теперь готова эффектно выглядеть на видео-конференциях в известном приложении.

@kaiagerber

Новое фото вызвало восторг у поклонников звезды и набрало более 300 тысяч комментариев.

Ранее девушка уже появлялась с новой прической на протестах в поддержку движения Black Lives Matter вместе с близкой подругой Карой Делевинь , но только сейчас у нас появилась возможность рассмотреть обновленный образ вблизи.