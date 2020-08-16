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Какой худой! Певец Шура восхищает фанатов цветущим видом 

Eva.ru 1 час назад
Какой худой: певец Шура поразил своим видом
Фото: Eva.ru
Исполнитель хита «Отшумели летние дожди» Шура очень изменился за последнее время, что не укрылось от зоркого глаза поклонников. Певец подтянулся, похорошел и, кажется, обретает былую популярность.
Eva.ru
Судьбу певца Александр Медведева, выступающего под псевдонимом Шура, легкой никак не назовешь. За быстрым и ярким успехом, который пришел к нему в 90-е, последовали проблемы с запрещенными веществами и алкоголем, потом начались тяжбы с матерью из-за недвижимости, а также борьба с серьезным заболеванием — онкологией. Сейчас артист обретает популярность, до карантина он много гастролировал, начал сниматься в клипах и активно ведет Инстаграмм-аккаунт — аудитория у Шуры приличная — почти 200 тысяч подписчиков.
Eva.ru
Не так давно артист еще и радикально похудел — преобразившиеся формы тут же вызвали переполох среди почитателей, многие пытались выведать рецепт стройности. Правда, не обошлось снова и без проблем со здоровьем — в мае артист перенес операцию на желудке, о чем лично рассказал фанатам. Теперь, похоже, трудности позади и Шура впечатляет подписчиков цветущим видом.
Все последние фотографии артиста сопровождают одни и те же комментарии — как сильно он похудел и каким подтянутым теперь выглядит. Фанаты желают закрепить прекрасный результат, а также обязательно поделиться с ними тайнами отличной формы!
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