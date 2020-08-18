Беременность 45-летней Навки бурно обсуждают в сети

Татьяна Навка не появится на льду в новом сезоне шоу «Ледниковый период» («Первый канал»). На вопрос поклонников, будет ли она участвовать в проекте, фигуристка лаконично ответила: «Буду, но не кататься».

Фанаты тут же стали строить предположения. И получились сразу две интриги.

Во-первых, какая роль будет отведена фигуристке — займет ли Навка кресло судьи или будет ведущей. А во-вторых, почему она решила повесить коньки на гвоздь. И вот тут с новой силой вспыхнули слухи о том, что семья «Пескова+Навка» продуктивно поболела в карантин и ждет пополнения.

Действительно: в последнее время Татьяна Навка не злоупотребляет обтягивающими нарядами, на последнем фото в аккаунте звезды наметился небольшой живот.

С другой стороны, Навку поздравляли с беременностью и в апреле этого года после передачи «Вечерний Ургант». Тогда на вопрос о пополнении она ответила в Instagram смайликами в виде черепов. Возможно, образ Навки в программе Урганта, спровоцировавший пересуды, был просто результатом плохой работы стилистов и неправильно выбранного гардероба.

Но если Навка откажется от льда и сядет в судейское кресло, сократив нагрузки, не исключено, что новости о предполагаемой беременности будут появляться еще чаще.

Что 45-летняя Татьяна Навка с предполагаемой беременностью, что 46-летняя Натали, обнажившаяся в клипе, непрозрачно намекают, что не готовы уходить из топа новостных заголовков и уступать дорогу молодым.