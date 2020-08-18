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45-летнюю Навку заподозрили в новой беременности 

ИД «Собеседник» и ещё 3 3 часа назад
Беременность 45-летней Навки бурно обсуждают в сети
Фото: ИД "Собеседник"
Татьяна Навка не появится на льду в новом сезоне шоу «Ледниковый период» («Первый канал»). На вопрос поклонников, будет ли она участвовать в проекте, фигуристка лаконично ответила: «Буду, но не кататься».
Фанаты тут же стали строить предположения. И получились сразу две интриги.
Во-первых, какая роль будет отведена фигуристке — займет ли Навка кресло судьи или будет ведущей. А во-вторых, почему она решила повесить коньки на гвоздь. И вот тут с новой силой вспыхнули слухи о том, что семья «Пескова+Навка» продуктивно поболела в карантин и ждет пополнения.
Действительно: в последнее время Татьяна Навка не злоупотребляет обтягивающими нарядами, на последнем фото в аккаунте звезды наметился небольшой живот.
С другой стороны, Навку поздравляли с беременностью и в апреле этого года после передачи «Вечерний Ургант». Тогда на вопрос о пополнении она ответила в Instagram смайликами в виде черепов. Возможно, образ Навки в программе Урганта, спровоцировавший пересуды, был просто результатом плохой работы стилистов и неправильно выбранного гардероба.
Но если Навка откажется от льда и сядет в судейское кресло, сократив нагрузки, не исключено, что новости о предполагаемой беременности будут появляться еще чаще.
Что 45-летняя Татьяна Навка с предполагаемой беременностью, что 46-летняя Натали, обнажившаяся в клипе, непрозрачно намекают, что не готовы уходить из топа новостных заголовков и уступать дорогу молодым.
Напомним: история любви Дмитрия Пескова и Татьяны Навки — это прекрасная сага, дающая пример терпения для всех теневых спутниц известных женатых мужчин. Пара познакомилась на вечеринке общих друзей, когда Дмитрий Песков еще состоял в официальном браке. После непродолжительных отношений Татьяна родила дочку Наденьку, получила небесно-голубой «Бентли» за молчание и раздавала интервью о тайном возлюбленном и отце ребенка, соблюдая инкогнито.
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Женский форум
Звёзды , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
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