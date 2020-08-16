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Джоли запретила детям ездить к родителям Питта 

Стелла Шмель 2 часа назад
Джоли поставила Питту очередной ультиматум
Фото: depositphotos.com
Одна из самых красивых голливудских пар продолжает семейные разборки. Актер Бред Питт и актриса Анджелина Джоли развелись еще в 2019 году, но семейные склоки продолжаются до сих пор.
Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на близкий к знаменитостям источник, у Анджелины не ладятся отношения с бывшей свекровью из-за разницы в мировоззрениях.
По словам знакомого семьи, мать Питта — консервативная христианка, она выступает в том числе и против однополых браков. А Анджелина придерживается более либеральных взглядов, что и стало камнем преткновения.
Когда Джоли и Питт еще были вместе, то часто отвозили детей к их бабушке и дедушке. Но после развода пары ситуация в корне изменилась и Анджелина больше не хочет, чтобы дети поддерживали общение с родителями Брэда.
Ранее "Рамблер" писал, что Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз.
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