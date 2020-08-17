Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ора поделилась снимком в бикини с отдыха на Корфу 

Lenta.ru 5 часов назад
Ора поделилась снимком в бикини с отдыха на Корфу
Фото: @ritaora
Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась фотографиями с отдыха на острове Корфу и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.
На размещенных кадрах 29-летняя знаменитость запечатлена в белом бикини, верхняя часть которого частично обнажает грудь. Свой образ она дополнила золотистыми браслетами и подвеской. Ору сфотографировали на фоне бассейна с видом на море. «Счастлива и благодарна возможности провести много времени с друзьями и семьей», — подписала она пост, который набрал больше 613 тысяч лайков.
@ritaora
Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях.

«Просто сногсшибательна!», «Боже, я бы хотела выглядеть так же!», «Как красиво!», «Ее аккаунт должны заблокировать, поскольку это чертовски горячо!», «Прекрасная улыбка», — писали они.

Ранее в августе Рита Ора поделилась фото в чересчур открытом наряде и удивила фанатов. Певицу запечатлели в черном платье с широким вырезом, который почти полностью обнажил ее тело. На снимке видно, что 29-летняя знаменитость одета в бикини.
Видео дня. Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
Последние новости
Правительство Белоруссии сложило полномочия Правительство Белоруссии сложило полномочия Появилась новая версия возникновения коронавируса Появилась новая версия возникновения коронавируса Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Женский форум 1
Звёзды , Рита Ора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Опять юбку забыла»: Бузова блеснула «прелестями»
«Опять юбку забыла»: Бузова блеснула «прелестями»
«Мышка, зайка, кисонька»
«Мышка, зайка, кисонька»
Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Как меняются знаменитости после пластики
03:06
Как меняются знаменитости после пластики
Красота Звёзды
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
05:12
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
Любовь Звёзды
Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
04:30
Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
Еда Здоровье
Как заснуть, если сон никак не приходит
04:42
Как заснуть, если сон никак не приходит
Здоровье Психология
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение