Ора поделилась снимком в бикини с отдыха на Корфу 

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась фотографиями с отдыха на острове Корфу и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 29-летняя знаменитость запечатлена в белом бикини, верхняя часть которого частично обнажает грудь. Свой образ она дополнила золотистыми браслетами и подвеской. Ору сфотографировали на фоне бассейна с видом на море. «Счастлива и благодарна возможности провести много времени с друзьями и семьей», — подписала она пост, который набрал больше 613 тысяч лайков.

@ritaora

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях.

«Просто сногсшибательна!», «Боже, я бы хотела выглядеть так же!», «Как красиво!», «Ее аккаунт должны заблокировать, поскольку это чертовски горячо!», «Прекрасная улыбка», — писали они.

Ранее в августе Рита Ора поделилась фото в чересчур открытом наряде и удивила фанатов. Певицу запечатлели в черном платье с широким вырезом, который почти полностью обнажил ее тело. На снимке видно, что 29-летняя знаменитость одета в бикини.