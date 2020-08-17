Аллегрова летала к шаману, чтобы забеременеть 

В середине 90-х Ирина Аллегрова наслаждалась расцветом своей карьеры и мечтала во второй раз в жизни стать мамой.

Артистка хотела подарить ребенка своему тогдашнему мужу — танцору Игорю Капусте. Когда естественные способы не помогли, Ирина Александровна решила прибегнуть к нетрадиционным методам и отправилась в Новую Зеландию к местному шаману. Она была уверена: именно он ей и поможет. «Собеседник» рассказывает, как это было и чем все закончилось.

В момент знакомства с Игорем Капустой Аллегрова находилась на пике популярности. Ее хиты — «Странник», «Фотография», «Верьте в любовь, девчонки» — распевала вся страна. Статный красавец-танцор очаровал звезду сразу, когда пришел устраиваться на работу в ее танцевальный коллектив. Вскоре они стали жить вместе, а параллельно строить свое семейное гнездышко под Москвой. В роскошном доме в подмосковных Ватутинках звезда живет до сих пор. Ирина понимала: для полного семейного счастья им с Игорем не хватает общего ребенка. Она предпринимала все усилия, чтобы забеременеть…

На тот момент Аллегровой было немного за сорок. Но Ирина была уверена: возраст не помеха. Певица расстраивалась, когда очередная ее попытка стать мамой терпела фиаско.

Аллегрова обратилась за помощью к Богу. Она много молилась. Причем не только в России. В Греции, где звезда любила отдыхать с Капустой, есть множество монастырей. Аллегрова ездила туда. Но даже сильная молитва греческих монахов не помогла воплотить ее желание.

В какой-то момент Аллегрова узнала, что в Новой Зеландии живет маг, который помогает решать «женские проблемы». Ирина, недолго думая, собрала вещи и отправилась с Капустой на прием к чародею. Осмотрев певицу, шаман заявил, что сможет ей помочь. Но для этого ей необходимо пройти специальный мистический ритуал.

Аллегрова была так очарована встречей с шаманом, что выполнила все его требования. Она долго стояла под деревом, призывая высшие силы в очередной раз подарить ей радость материнства. В этот момент шаман читал необходимые заговоры. По завершении сеанса мужчина пообещал: чудо случится уже совсем скоро. Аллегрова была на седьмом небе от счастья. Она была уверена: шаман ей поможет. Но не случилось: забеременеть она так и не смогла. Мистические случаи в жизни Ирины происходили неоднократно. Вместе с Капустой однажды они сделали татуировки в знак любви и верности. Игорь — на груди, а Ирина — на ягодице. Им сообщили: татушки сохранят их любовь навсегда. Когда Капуста ушел от Аллегровой, обнаружил, что его тату стало воспаляться. В какой-то момент мужчина даже захотел его свести. Но сделать это оказалось невозможно. Один из специалистов, к которому обратился Игорь, заявил, что тату будет напоминать ему об Ирине до конца жизни. Так и случилось. Сестра Игоря в одном из интервью заявила, что ее брат умер из-за аллергической реакции. А аллергия у него стала проявляться как раз после того, как он сделал татуировку.