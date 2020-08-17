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Поклонников вновь удивила молодость 55-летней актрисы на фото в бикини 

Lenta.ru 5 часов назад
Поклонников удивила молодость 55-летней актрисы
Фото: @elizabethhurley1
Молодость британской актрисы, фотомодели и дизайнера Элизабет Херли вновь удивила ее поклонников. Свои комментарии они оставили под снимком, размещенным в Instagram-аккаунте знаменитости.
На опубликованном кадре 55-летняя актриса запечатлена в красном бикини из коллекции собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Ее сфотографировали на фоне природы. «Новый день — новый купальник», — подписала она пост, набравший больше 130 тысяч лайков.
@elizabethhurley1
Фанаты принялись делать комплименты внешнему виду знаменитости.

«И как тебе 55 лет?», «Мое вдохновение!», «У тебе все еще тело 21-летней девушки! Как?», «Боже, ты вообще прибавляешь в возрасте?», «Как всегда потрясающая и прекрасная», — высказывались они.

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Звёзды , Элизабет Херли
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