Стало известно, как Легкоступова получила травму 

Перед тем, как оказаться в больнице, певица Валентина Легкоступова рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая привела ее к смерти. Об этом сообщает MK.RU.

По словам Анетты, по дороге в клинику Легкоступова призналась, что упала сама. В СМИ ходят слухи, что к инциденту причастен муж исполнительницы Юрий Фирсов . Однако никто из близких людей Валентины об этом не заявил в общении со следователями.

Артистка умерла 14 августа 2020 году в возрасте 54 лет. В больницу Легкоступова попала с черепно-мозговой травмой. Незадолго до смерти Валентина впала в кому.