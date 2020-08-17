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Стало известно, как Легкоступова получила травму 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Стало известно, как Легкоступова получила травму
Фото: РИА Новости
Перед тем, как оказаться в больнице, певица Валентина Легкоступова рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая привела ее к смерти. Об этом сообщает MK.RU.
По словам Анетты, по дороге в клинику Легкоступова призналась, что упала сама. В СМИ ходят слухи, что к инциденту причастен муж исполнительницы Юрий Фирсов. Однако никто из близких людей Валентины об этом не заявил в общении со следователями.
Артистка умерла 14 августа 2020 году в возрасте 54 лет. В больницу Легкоступова попала с черепно-мозговой травмой. Незадолго до смерти Валентина впала в кому.
Звёзды , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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