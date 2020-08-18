Макаревич впервые показал молодую жену

Телеведущий и музыкант пригласил 36-летнюю жену Эйнат Кляйн на съемки программы «Смак».

Новость о свадьбе 66-летнего Макаревича и его молодой избранницы Эйнат Кляйн появилась еще в конце прошлого года. Но до сих пор пользователям Сети приходилось собирать лишь слухи о семейной жизни музыканта: он не спешил делиться совместными снимками с супругой. Только сейчас Макаревич решил впервые представить супругу, пригласив ее в качестве гостя на шоу «Смак Андрея Макаревича» на YouTube.

Сам певец назвал это событие «эпохальным днем своей жизни».

«Это день, когда я готовлюсь представить свою жену человечеству, потому что человечество давно меня об этом просило. Женился я не втихаря, жену не прячу»,

— отметил Макаревич.

Кадр из передачи "Смак"

Певец добавил, что ни одна из его прошлых жен не любила готовить, поэтому эта обязанность всегда была на нем. Но у Эйнат ему самому есть чему поучиться: например, в рамках выпуска шоу Кляйн готовила тартар и удивляла историческими познаниями об этом блюде.

Пользователи YouTube же отметили, что пара довольно сдержанно держится в кадре: музыкант был максимально дистанцирован и не спешил прилюдно обнимать или целовать жену, которая на 30 лет младше него. От Эйнат же поклонники остались в восторге.

«Какая достойная, очаровательная, самодостаточная и чрезвычайно умная женщина», «Приятная женщина, улыбчивая, кокетливая, с манерами», «Лучший выпуск», «Приглашайте Эйнат еще, пусть будет „Семейный Смак“,

— подчеркнули комментаторы.

Напомним, церемонию пара отметила по еврейским традициям в присутствии всего 40 человек, о чем музыкант рассказал довольно недавно.