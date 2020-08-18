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Андрей Макаревич впервые представил супругу, которая на 30 лет младше него 

WMJ.ru и ещё 4 2 часа назад
Макаревич впервые показал молодую жену
Фото: WMJ.ru
Телеведущий и музыкант пригласил 36-летнюю жену Эйнат Кляйн на съемки программы «Смак».
Новость о свадьбе 66-летнего Макаревича и его молодой избранницы Эйнат Кляйн появилась еще в конце прошлого года. Но до сих пор пользователям Сети приходилось собирать лишь слухи о семейной жизни музыканта: он не спешил делиться совместными снимками с супругой. Только сейчас Макаревич решил впервые представить супругу, пригласив ее в качестве гостя на шоу «Смак Андрея Макаревича» на YouTube.
Сам певец назвал это событие «эпохальным днем своей жизни».

«Это день, когда я готовлюсь представить свою жену человечеству, потому что человечество давно меня об этом просило. Женился я не втихаря, жену не прячу»,

— отметил Макаревич.
Кадр из передачи "Смак"
Певец добавил, что ни одна из его прошлых жен не любила готовить, поэтому эта обязанность всегда была на нем. Но у Эйнат ему самому есть чему поучиться: например, в рамках выпуска шоу Кляйн готовила тартар и удивляла историческими познаниями об этом блюде.
Пользователи YouTube же отметили, что пара довольно сдержанно держится в кадре: музыкант был максимально дистанцирован и не спешил прилюдно обнимать или целовать жену, которая на 30 лет младше него. От Эйнат же поклонники остались в восторге.

«Какая достойная, очаровательная, самодостаточная и чрезвычайно умная женщина», «Приятная женщина, улыбчивая, кокетливая, с манерами», «Лучший выпуск», «Приглашайте Эйнат еще, пусть будет „Семейный Смак“,

— подчеркнули комментаторы.
Напомним, церемонию пара отметила по еврейским традициям в присутствии всего 40 человек, о чем музыкант рассказал довольно недавно.
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Женский форум
Звёзды , Андрей Макаревич
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