Болезненный вид Полины Гагариной испугал фанатов 

33-летняя Полина Гагарина опубликовала в социальной сети Instagram фото в купальнике.

Сейчас исполнительница отдыхает в Турции, и делится своими снимками с подписчиками. На одном из кадров девушка стоит на деревянном пирсе в бикини, обнажив выпирающие ребра. Гагарина же предложила подписчикам самостоятельно придумать описание к фото, добавив хештеги о своей худобе.

@gagara1987

Фанаты Полины не на шутку стали переживать о здоровье артистки. В комментариях к посту они попросили певицу набрать вес, чтобы выглядеть лучше.