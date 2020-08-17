Болезненный вид Полины Гагариной испугал фанатов 

33-летняя Полина Гагарина опубликовала в социальной сети Instagram фото в купальнике.
Сейчас исполнительница отдыхает в Турции, и делится своими снимками с подписчиками. На одном из кадров девушка стоит на деревянном пирсе в бикини, обнажив выпирающие ребра. Гагарина же предложила подписчикам самостоятельно придумать описание к фото, добавив хештеги о своей худобе.
@gagara1987
Фанаты Полины не на шутку стали переживать о здоровье артистки. В комментариях к посту они попросили певицу набрать вес, чтобы выглядеть лучше.
Ранее «Рамблер» писал о том, что фигура модели на дает покоя пользователям Сети.