Названа новая причина смерти Легкоступовой

Смерть Валентины Легкоступовой шокировала общественность. О существовании певицы давно стали забывать, а тут она снова начала мелькать в новостях, да еще и по такому трагическому поводу. Финалистка «Битвы экстрасенсов» решила раскрыть тайны смерти артистки.

Мариям Циминтия решила опровергнуть слухи, которые возникли вскоре после смерти Легкоступовой. Она полагает, что артистка умерла точно не от рук супруга. Он не выглядит как убийца. Циминтия проанализировала дату рождения Легкоступовой и заявила, что она должна была умереть раньше. Саму артистку она назвала талантливым и дружелюбным человеком, но никак не алкоголичкой. Спиртное, по мнению, провидицы, не могло стать причиной гибели звезды.

Циминтия говорит о том, что у Легкоступовой были депрессии. В такие моменты она могла и увлечься алкоголем. В тот роковой день артистка выпивала в компании супруга. С ней случился несчастный случай, но муж не смог ей помочь, так как был пьян и не понимал серьезности ситуации.

К детям Легкоступовой у экстрасенса много вопросов. Между ними и артисткой было немало конфликтов. Циминтия считает родственников звезды эгоистами. Она намекает, что полиции стоит всех отправить на детектор лжи. Якобы кто-то из близких Легкоступовой мог стать причиной трагической гибели певицы.