Певица Натали в Instagram поделилась красивой фотографией, на которой она по пояс обнажена. Исполнительница лишь слегка прикрыла свои формы длинными волосами и большой ракушкой, в которых обычно находят жемчуг. На голове у певицы красивый ободок из цветов.
«Со своим российским менталитетом говорю: уж не по возрасту мне так обнажаться. Режиссер так не считает».
@natali_star74
Натали «Очень красиво. Выглядите лучше, чем многие 17-летние девчонки», «Фигура блеск! Вы настоящая русская красавица!» «Шикарная Натали. В здоровом теле — здоровый дух», — отреагировали пользователи.
Как отметила исполнительница, погода ей тогда не позволила нормально позагорать.
Напомним, что певица Натали счастливая мама троих сыновей. Старшему наследнику звезды Арсению в этом году исполнится уже 19 лет. Среднему Анатолию сейчас девять лет. Евгений в семье Натали появился не так давно — три года назад. Мужем певицы является бизнесмен Александр Рудин. Свадьбу они сыграли очень давно. Еще в 1991 году и тех пор счастливы.