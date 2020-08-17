Певица Натали в Instagram поделилась красивой фотографией, на которой она по пояс обнажена. Исполнительница лишь слегка прикрыла свои формы длинными волосами и большой ракушкой, в которых обычно находят жемчуг. На голове у певицы красивый ободок из цветов.

«Со своим российским менталитетом говорю: уж не по возрасту мне так обнажаться. Режиссер так не считает».

@natali_star74

Натали «Очень красиво. Выглядите лучше, чем многие 17-летние девчонки», «Фигура блеск! Вы настоящая русская красавица!» «Шикарная Натали. В здоровом теле — здоровый дух», — отреагировали пользователи.

Как отметила исполнительница, погода ей тогда не позволила нормально позагорать.