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Мадонна отметила 62-летие вместе с юным бойфрендом 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Мадонна отметила 62-летие вместе с юным бойфрендом
Фото: Teleprogramma.pro
В одном из самых дорогих отелей острова свой день рождения отметила 62-летняя певица Мадонна. Звезда улетела отдыхать на Ямайку вместе с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Это танцор из ее музыкального коллектива. На празднике были и дети Мадонны. Самой старшей, Лурдес, уже 23 года. Поэтому в компании нового бойфренда мамы девушке скучать скорее всего не пришлось.
@madonna
Весь день виновница торжества отдыхала на пляже, а вечером отрывалась в компании веселых ямайцев. Вместе с детьми и возлюбленным Мадонна распивала вкусные коктейли и смотрела на выступления. Душевные танцы местных жителей звезда сняла на телефон и поделилась видео с поклонниками в соцсети.
По слухам, Мадонна отдыхала в одном из самых дорогих отелей на Ямайке — Round Hill Hotel and Villas. Еще недавно здесь проводили время бывшие герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл.
Кстати, коронавируса певица совсем не боится. В своем Instagram она рассказала подписчикам о том, что думает на этот счет. По ее мнению, коронавирус — это следствие мирового заговора. Пост в соцсети модераторы решили удалить. При этом 62-летняя звезда пожертвовала миллион долларов на разработку вакцины от пугающей болезни.
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