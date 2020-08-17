47-летняя Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая , которой накануне исполнилось 47 лет, поделилась фотографией в бикини. Не секрет, что артистка прилагает усилия, чтобы поддерживать себя в прекрасной физической форме.

На снимке Юлия позирует в купальнике цвета фуксия с синими, голубыми и желтыми элементами. Бикини подчеркивает стройность и подтянутость актрисы, а также ее загар. Кадр знаменитость подписала словами: "Как проверить женскую дружбу? Попросить подругу сделать фотку".

@juliavysotskayaofficial

Фолловеры оценили фотографию, в частности, подписчица @m. _botasheva написала: "Шикарное фото! Юлия, Вы ослепительны!". Пользователь с ником @astaninaolya отметила: "Невероятная красота:))". А @nataliakarfidofffa в свою очередь заметила: "Юлия, не перестаю восхищаться Вами! Вы шикарны!".