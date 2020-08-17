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47-летняя Юлия Высоцкая продемонстрировала стройную фигуру в бикини 

Аргументы Недели и ещё 4 1 час назад
47-летняя Высоцкая показала фигуру в бикини
Фото: Аргументы Недели
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, которой накануне исполнилось 47 лет, поделилась фотографией в бикини. Не секрет, что артистка прилагает усилия, чтобы поддерживать себя в прекрасной физической форме.
На снимке Юлия позирует в купальнике цвета фуксия с синими, голубыми и желтыми элементами. Бикини подчеркивает стройность и подтянутость актрисы, а также ее загар. Кадр знаменитость подписала словами: "Как проверить женскую дружбу? Попросить подругу сделать фотку".
@juliavysotskayaofficial
Фолловеры оценили фотографию, в частности, подписчица @m. _botasheva написала: "Шикарное фото! Юлия, Вы ослепительны!". Пользователь с ником @astaninaolya отметила: "Невероятная красота:))". А @nataliakarfidofffa в свою очередь заметила: "Юлия, не перестаю восхищаться Вами! Вы шикарны!".
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Звёзды , Юлия Высоцкая
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