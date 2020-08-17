Певица Натали в социальной сети Instagram поделилась с подписчиками фотографией, на которой она обнажена по пояс. Артистка слегка прикрыла свои формы длинными волосами и большой ракушкой.
@natali_star74
Вот как исполнительница прокомментировала снимок:
«Со своим российским менталитетом говорю: уж не по возрасту мне так обнажаться. Режиссер так не считает».
Фанаты Натали не заставили себя долго ждать, и отреагировали на кадр:
«Очень красиво. Выглядите лучше, чем многие 17-летние девчонки», «Фигура блеск! Вы настоящая русская красавица».
Исполнительница не стесняется демонстрировать свою фигуру, несмотря на то, что она мама троих сыновей. Старшему из них, Арсению, в этом году исполнится 19 лет. Натали замужем за бизнесменом Александром Рудиным уже почти 30 лет.
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