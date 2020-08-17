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Певица Натали в социальной сети Instagram поделилась с подписчиками фотографией, на которой она обнажена по пояс. Артистка слегка прикрыла свои формы длинными волосами и большой ракушкой.

@natali_star74

Вот как исполнительница прокомментировала снимок:

«Со своим российским менталитетом говорю: уж не по возрасту мне так обнажаться. Режиссер так не считает».

Фанаты Натали не заставили себя долго ждать, и отреагировали на кадр:

«Очень красиво. Выглядите лучше, чем многие 17-летние девчонки», «Фигура блеск! Вы настоящая русская красавица».