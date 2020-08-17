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Многодетная певица Натали не постеснялась показать свои формы 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Певица Натали в социальной сети Instagram поделилась с подписчиками фотографией, на которой она обнажена по пояс. Артистка слегка прикрыла свои формы длинными волосами и большой ракушкой.
@natali_star74
Вот как исполнительница прокомментировала снимок:

«Со своим российским менталитетом говорю: уж не по возрасту мне так обнажаться. Режиссер так не считает».

Фанаты Натали не заставили себя долго ждать, и отреагировали на кадр:

«Очень красиво. Выглядите лучше, чем многие 17-летние девчонки», «Фигура блеск! Вы настоящая русская красавица».

Исполнительница не стесняется демонстрировать свою фигуру, несмотря на то, что она мама троих сыновей. Старшему из них, Арсению, в этом году исполнится 19 лет. Натали замужем за бизнесменом Александром Рудиным уже почти 30 лет.
Ранее «Рамблер» писал, что Бондарчук вышла замуж в трех платьях.
Звёзды , Видео , Александр Рудин
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