14 августа Валентина Легкоступова умерла на 55-м году жизни. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мариям Циминтия решила раскрыть тайну смерти исполнительницы. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

Мариам считает, что артистка умерла точно не от рук супруга, как многие утверждают в СМИ. Циминтия проанализировала дату рождения Легкоступовой и заявила, что исполнительница должна была умереть раньше. Она также добавила, что спиртное тоже не могло стать причиной гибели Валентины.

Провидица утверждает, что у артистки были депрессии, и в эти моменты она могла увлечься алкоголем. А в тот роковой день Легкоступова выпивала вместе с супругом. По мнению Мариам, муж не смог помочь исполнительнице, потому что был пьян и не понимал всей серьезности произошедшего.

Также Циминтия утверждает, что родственники звезды были эгоистами. Она считает, что полиции стоит отправить всех их на детектор лжи, так как кто-то из близких певицы мог стать причиной ее гибели.