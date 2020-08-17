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Названа новая причина смерти Валентины Легкоступовой 

Анастасия Иванова 3 часа назад
14 августа Валентина Легкоступова умерла на 55-м году жизни. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мариям Циминтия решила раскрыть тайну смерти исполнительницы. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».
Мариам считает, что артистка умерла точно не от рук супруга, как многие утверждают в СМИ. Циминтия проанализировала дату рождения Легкоступовой и заявила, что исполнительница должна была умереть раньше. Она также добавила, что спиртное тоже не могло стать причиной гибели Валентины.
Провидица утверждает, что у артистки были депрессии, и в эти моменты она могла увлечься алкоголем. А в тот роковой день Легкоступова выпивала вместе с супругом. По мнению Мариам, муж не смог помочь исполнительнице, потому что был пьян и не понимал всей серьезности произошедшего.
Также Циминтия утверждает, что родственники звезды были эгоистами. Она считает, что полиции стоит отправить всех их на детектор лжи, так как кто-то из близких певицы мог стать причиной ее гибели.
Напомним, что по версии правоохранительных органов, Валентина Легкоступова получила травму головы в результате падения в ванной, что и привело к смерти.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Легкоступова рассказала дочери, как она получила травму.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Валентина Легкоступова , МВД
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