Дочь Лепса продемонстрировала фигуру в купальнике 

Ева Лепс поделилась фотосессией с отдыха в Италии. Девушка выложила несколько снимков в розовом бикини.

Дочь 58-летнего летнего певца Григория Лепса Ева удивила подписчиков новыми фото с отдыха в Италии. Девушка поделилась снимками, на которых она одетая в розовое бикини снята в шезлонге в эффектной позе. Для съемки Ева дополнила образ солнечными очками, а на щиколотку надела цепочку.

@eva_leps

Подписчиков поразил взрослый вид девушки.

«Ты посмотри, секс-бомба выросла!», «Евочка, ты просто великолепна!», «Тонкая и звонкая!», «Миниатюрная принцесса, дюймовочка», «Ты превратилась в красивую девушку», «Роскошная, фигурка что надо, хрупкая и нежная», — прокомментировали фоловеры.

Ева — одна из четырех детей Григория Лепса. В первом браке у музыканта родилась дочь Инга (1984 год), а во втором — Ева, ее сестра Николь и брат Иван. Ева пошла по стопам отца: она является вокалисткой группы Cosmos Girls. Продюсирует коллектив музыкальный центр ее отца.