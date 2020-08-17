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Миро высказалась о свадьбе Бондарчук 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Блогер Лена Миро высказалась о свадьбе 51-летней Светланы Бондарчук и Сергея Харченко.
По ее мнению, новоиспеченным супругам будет не на что жить. Бондарчук, которая зарабатывала больше Харченко, "выперли" из журнала HELLO!, где она была главным редактором.

"Не так давно Светка призналась: Сережа Харченко (ее тогда еще будущий муж) зарабатывает значительно меньше, чем она. Теперь Светка не зарабатывает ничего. Свету выперли, а Харченко — хороший человек", — написала Миро.

Как считает блогер, теперь семью будет содержать бывший муж Светланы — Федор Бондарчук:

"Кто им будет покупать корм? Думаю, что Федя и будет. Кто ж еще? У человека есть собака, у собаки есть блохи. У Феди есть Света, у Светы есть теперь муж".

Миро написала, что Светлана Бондарук никогда не высказывалась плохо о своем бывшем супруге, несмотря на то, что он ушел к "молодой и красивой" Паулине Андреевой. Все потому, что она зависит от него материально.

"Федор с барского плеча будет оплачивать их поездочки, Светкины ноготочки, корм. Ну, и по мелочи: электричество, вода. Может, и домработницу оплатит, и даже ветеринара. Светка никогда не говорит плохо про Федю. Не задумывались: а, собственно, почему? Такой уж порядочный она человек, или, может, Федя ей не н****л? Ну, как не н****л? Н****л. Молодой, красивой и прохладной Паулиной н****л прямо в самое сердце. Ну, или в складки на дряблом животе".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Бондарчук вышла замуж в трех платьях.
Женский форум
Звёзды , Видео , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Федор Бондарчук , HELLO!
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