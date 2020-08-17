«Кто им будет покупать корм»

"Федор с барского плеча будет оплачивать их поездочки, Светкины ноготочки, корм. Ну, и по мелочи: электричество, вода. Может, и домработницу оплатит, и даже ветеринара. Светка никогда не говорит плохо про Федю. Не задумывались: а, собственно, почему? Такой уж порядочный она человек, или, может, Федя ей не н****л? Ну, как не н****л? Н****л. Молодой, красивой и прохладной Паулиной н****л прямо в самое сердце. Ну, или в складки на дряблом животе".