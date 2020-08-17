"Не так давно Светка призналась: Сережа Харченко (ее тогда еще будущий муж) зарабатывает значительно меньше, чем она. Теперь Светка не зарабатывает ничего. Свету выперли, а Харченко — хороший человек", — написала Миро.
"Кто им будет покупать корм? Думаю, что Федя и будет. Кто ж еще? У человека есть собака, у собаки есть блохи. У Феди есть Света, у Светы есть теперь муж".
"Федор с барского плеча будет оплачивать их поездочки, Светкины ноготочки, корм. Ну, и по мелочи: электричество, вода. Может, и домработницу оплатит, и даже ветеринара. Светка никогда не говорит плохо про Федю. Не задумывались: а, собственно, почему? Такой уж порядочный она человек, или, может, Федя ей не н****л? Ну, как не н****л? Н****л. Молодой, красивой и прохладной Паулиной н****л прямо в самое сердце. Ну, или в складки на дряблом животе".