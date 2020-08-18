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«Как преобразилась»: 41-летняя Ани Лорак в топе-бандо и лосинах блеснула пышной грудью 

Teleprogramma.pro и ещё 3 1 час назад
«Клеопатра»: Лорак блеснула пышной грудью
Фото: Teleprogramma.pro
Ани Лорак после развода с мужем похудела, что не осталось незамеченным фанатами. Теперь певица сама заботиться о своей дочке Софии. Девушка много работает, но после карантина устроила себе отпуск. Недавно она приехала в Грецию, где проводит время с наследницей. 41-летняя артистка успела показать фигуру в купальнике, а также блеснуть в стильных летних образах. Каждый вечер певица гуляет с дочкой.
Певица проводит отпуск в Греции с наследницей. А накануне Лорак выпустила новый клип на трек «Твоей любимой». В видео снялась и ее подросшая дочка. В интервью певица призналась, что девочка тянется к творчеству и хочет стать актрисой. Сама артистка для съемок облачилась в топ-бандон и белые лосины с узором. Юбка цвета-фуксия дополняла образ. Наряд позволил артистке сверкнуть пышной грудью и подчеркнуть осиную талию. Каролина (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) позировала сидя, показав соблазнительные изгибы фигуры.
@anilorak
Поклонники восхитились красотой девушки. Многие одарили Лорак комплиментами. По мнению фанатов, фигура певицы преобразилась, став еще привлекательнее.

«Такая красавица», «Неподражаемая красавица!», «Королевский образ», «Клеопатра», «Как преобразилась», «Какая талия, а грудь прям налилась», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Каролина занимается спортом, чтобы оставаться в форме. На отдыхе она загорала и купалась. Дочка звезды растет копией матери. По словам певицы, она старается быть девочке другом, но при этом делает все, чтобы не терять авторитет.
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