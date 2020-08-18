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«Фирсов пришел с бодуна к Малахову!»: Соседов прилюдно врезал мужу Легкоступовой 

ИД «Собеседник» и ещё 6 27 минут назад
«Фирсов пришел с бодуна к Малахову»
Фото: ИД "Собеседник"
Музыкальный критик, лично познакомившись с Юрием Фирсовым, полностью разочаровался в нем.
Трагическую смерть Валентины Легкоступовой уже который день обсуждают в светской тусовке. Музыкальный критик Сергей Соседов недавно встретился с мужем покойной певицы. Впрочем, Соседова Фирсов не впечатлил. Об этом он рассказал Sobesednik.ru

— В случае с Валей произошла трагическая случайность, — вздыхает Сергей. — Было упущено время. Сколько она пролежала с больной головой? Два или три дня! Гематома за это время вырастала: кровь в мозге скапливалась. Ее нужно было вывести. Но упустили время. Нужно было сразу вызывать врача, несмотря на все протесты с ее стороны.

Во время шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» Сергей Соседов впервые увидел мужа Легкоступовой — яхтсмена Юрия Фирсова, которого многие считают виновником произошедшей трагедии.

— Муж мне не понравился, — заявил Соседов. — Он был с бодуна, как мне кажется. У него абстинентный синдром. Он еще не отошел от выпитого. Это видно сразу. Он говорил тяжело, муторно, мутно, туго. Половину не помнил совершенно: что случилось и как. Мне его не жаль абсолютно, — продолжает критик. — Мне жаль Валю Легкоступову. Чудесную женщину, совершенно прелестную. Она всегда улыбалась, всегда была в хорошем настроении. Улыбка — это была ее главная фишка. Она об этом знала! Ее лицо запоминалось на раз. Сегодня актрисы в сериалах играют: все на одно лицо. Я даже их не запоминаю. А Легкоступову один раз увидишь — и все: ее запомнишь навсегда.

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Звёзды , Сергей Соседов , Андрей Малахов , Юрий Фирсов , ИД "Собеседник"
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