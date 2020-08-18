«Фирсов пришел с бодуна к Малахову»

— Муж мне не понравился, — заявил Соседов. — Он был с бодуна, как мне кажется. У него абстинентный синдром. Он еще не отошел от выпитого. Это видно сразу. Он говорил тяжело, муторно, мутно, туго. Половину не помнил совершенно: что случилось и как. Мне его не жаль абсолютно, — продолжает критик. — Мне жаль Валю Легкоступову. Чудесную женщину, совершенно прелестную. Она всегда улыбалась, всегда была в хорошем настроении. Улыбка — это была ее главная фишка. Она об этом знала! Ее лицо запоминалось на раз. Сегодня актрисы в сериалах играют: все на одно лицо. Я даже их не запоминаю. А Легкоступову один раз увидишь — и все: ее запомнишь навсегда.