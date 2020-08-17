Стало известно, кто может претендовать на наследство певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".
Так, согласно закону, на имущество Легкоступовой могут претендовать четыре человека: мама Валентины, сын Матвей, дочь Анэтта и муж Юрий Фирсов. Родственники певицы опасаются, что новый супруг завладеет ее наследством, так как все, что у него было, он оставил предыдущей жене.
Известно, что в собственности у Валентины Легкоступовой есть квартира в Москве и риэлторский бизнес. Три года назад звезда продала свою трехэтажную виллу на Канарах.
Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Певице было 54 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, как Легкоступова получила травму.