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Стало известно, кто может претендовать на наследство певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

Так, согласно закону, на имущество Легкоступовой могут претендовать четыре человека: мама Валентины, сын Матвей, дочь Анэтта и муж Юрий Фирсов . Родственники певицы опасаются, что новый супруг завладеет ее наследством, так как все, что у него было, он оставил предыдущей жене.

Известно, что в собственности у Валентины Легкоступовой есть квартира в Москве и риэлторский бизнес. Три года назад звезда продала свою трехэтажную виллу на Канарах.

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Певице было 54 года.