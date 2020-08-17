Равшана Куркова сменила цвет волос

Равшана Куркова является одной из самых привлекательных отечественных актрис. Девушка с юных лет играет в кино. Уже скоро она отпразднует 40-летие. Однако поклонники не перестают восхищаться ее красотой. Сама артистка не скрывает, что много работает, чтобы сохранять молодость. По ее словам, после 30 лет она стала активно заниматься спортом и пересмотрела питание, хоть также за свою красоту она благодарна хорошим генам.

@rav_shana

Во время карантина Равшана скучала по работе, но порой гуляла с собакой, демонстрируя стильные образы. А на днях актриса отправилась на пробы. Ради новых съемок она впервые за долгое время сменила цвет волос и сделала объемные локоны. На новом фото без фильтров девушка предстала без макияжа, но с более светлым оттенком волос, чем раньше.

«Домовенок Кузя едет с классных кинопроб. P. S. Да, у меня теперь такой цвет волос и он мне очень нравится», — похвасталась она.

Восхитился красотой актрисы даже ее бывший муж Артем Ткаченко . «Огнище!», — заявил он. «Тебе очень идет!» — присоединилась Светлана Устинова . «Просто, настоящая львица», «Это супер красиво! Вам на этих фото лет 17, очень классная!», «Так молодо выглядите, классно», «40 лет, боже мой, малыш просто», — прокомментировали пост подписчики.

@rav_shana

Добавим, что Куркова редко красится и почти ничего не делает с волосами. Многие поклонники любят ее за естественную красоту. О личной жизни девушка не рассказывает. С Артемом она развелась в 2008 году.