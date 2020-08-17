Звезда «Кармелиты» сообщила о замужестве в 39 лет

Многие знают популярный сериал начала нулевых «Кармелита», но не многие помнят актрису, исполнившую главную роль. Недавно она напомнила о себе — впервые став женой в 39 лет.
Актриса и телеведущая Юлия Зимина относится к тем звездам российского шоу-бизнеса, которые не любят рассказывать о подробностях своей личной жизни. Поэтому фото со свадьбы Зиминой вызвало большой интерес у поклонников.
«Ребята, Атас! Я вышла замуж сегодня. Он самый лучший на свете»,
— прокомментировала снимок Юлия.
На черно-белом снимке Юлия запечатлена не совсем в стандартном наряде невесте — актриса в коротком комбинезоне и с фатой держит в руках бутылку шампанского и скромный букет полевых ромашек. Примечательно, что о женихе Зиминой ничего неизвестно, однако в подписи к снимку Юлия написала, что покажет его позже.
@yuliaziminaa
Поклонники в комментариях принялись поздравлять молодоженов, а также гадать, кто является тем самым избранником, который смог «захомутать» 39-летнюю Юлию.
«Поздравляем! Совет да любовь, так сказать! Обычного, простого, неземного счастья вам, родные», — пожелал комментатор.
«Юльчик, пусть ваша семья будет самой-самой счастливой! Ура», — пишет подписчик.
«Надеюсь это правда, а не просто обман и роль в новом сериале», — заподозрил комментатор.
Актриса Юлия Зимина получила свою популярность благодаря главной роли в сериале «Кармелита», во время съемок в котором встречалась со своим коллегой Владимиром Череповским, но по окончанию съемок они расстались. Позже с 2010 по 2013 год Юлия была в отношениях с другим актером Максимом Щегловым. В 2015 году у актрисы родилась дочь Симона. Поклонники приписывают отцовство над дочерью новоиспеченному мужу Зиминой, личность которого она не раскрывает.