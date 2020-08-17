Галустян обратился в больницу с болями в сердце 

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Комик Михаил Галустян обратился в одну из московских больниц с жалобами на боли в области сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, у юмориста была диагностирована нестабильная стенокардия. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.