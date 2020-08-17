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Галустян обратился в больницу с болями в сердце 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Галустян обратился в больницу с болями в сердце
Фото: Lenta.ru
Комик Михаил Галустян обратился в одну из московских больниц с жалобами на боли в области сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации источника, у юмориста была диагностирована нестабильная стенокардия. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
В июле сообщалось, что компания «Вайзерлайф», зарегистрированная на Галустяна, обанкротилась. Она появилась в 2019 году и должна была производить приложения для смартфонов, но в результате так ничего и не выпустила. До этого стало известно, что у Галустяна прогорела фирма «Эйс Гейминг», совладельцем которой он был вместе с коллегой по Comedy Club Александром Реввой. Утверждалось, что организация занималась продажей внутриигровых элементов для игры CS:GO.
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