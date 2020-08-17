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Подруга Легкоступовой обратилась к ее мужу 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Подруга Легкоступовой обратилась к ее мужу
Фото: Teleprogramma.pro
Смерть Валентины Легкоступовой стала шоком для ее родных и поклонников. 54-летняя певица скончалась при странных обстоятельствах. После свадьбы в Сочи с яхтсменом Юрием Фирсовым, влюбленные вместе проводили время. Целую неделю дочка артистки Анетта не видела маму. А потом выяснилось, что Легкоступова попала в наркологическую клинику. Уже от туда ее доставили в больницу, так как состояние звезды ухудшилось. Как заверяет ее муж, женщина поскользнулась в ванне и получила травму головы.
В студии передачи «Прямой эфир» Фирсов признался, что дал слабину и позволил Валентине выпить с ним. И это при том, что родители певицы просили, чтобы они не употребляли алкоголь вместе. Мужчина корит себя за это. Ирина Грибулина, композитор и певица, высказалась о произошедшем.

«Почему вы позволяли Вале пить? Я с Валей дружу с 1987 года! У нее было повышенное давление, об этом знали все, она была гипертоником. Я Валю никогда не видела пьяной, даже выпившей. Дело в том, что на Валю очень плохо действовал алкоголь. У нее поднималось давление, она могла упасть. Она была у меня постоянно на вечеринках, на днях рождения. Всегда за рулем. Почему две недели были эти запои? Ей плохо, у нее давление! Вы несете ответственность за эту красавицу», — высказалась она.

«У нее постоянно болела голова, эти боли были у нее с детства», — стал оправдываться Фирсов. По словам Ирины, певица даже хотела петь дуэтом с мужем и была счастлива, но даже на отдыхе с ним не выпивала. По словам вдовца, в наркологической клинике артистка оказалась с ним за компанию. Он заверил, что женщина не выпивала так сильно, как он. По словам Юрия, у него сложная работа, поэтому несколько раз в год позволяет себе расслабиться, а потом идет в больницу и за пару дней восстанавливается.
Друзья не понимают, как могло такое произойти. Многие не доверяют Фирсову. А ведущий Андрея Малахов просил мужа звезды отказаться от наследства, так как у артистки есть дочка и сын от прошлых отношений. Однако Юрий заверил, что певица сама сделала так, чтобы квартира и другое имущество ее наследникам не досталось.
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Звёзды , Ирина Грибулина , Юрий Фирсов
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