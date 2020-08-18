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Жена Эрнста показала фигуру в купальнике спустя 2,5 месяца после родов 

Letidor.ru и ещё 8 3 часа назад
Жена Эрнста показала фигуру в бикини после родов
Фото: Letidor.ru
Актриса в мае 2020 года в третий раз стала мамой.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья недавно вновь стали родителями. В мае у них появился на свет третий общий малыш. Пол ребенка звездная пара держит в секрете. Сейчас супруга продюсера отдыхает на море. Софья Эрнст решила продемонстрировать свою фигуру в купальнике. Актриса отметила, что старается вернуть добеременную форму.
@sofyapavlovna
Судя по всему, звезда соблюдает диету. Но позволяет себе немного любимых лакомств.
К слову, еще до родов актриса решила, что ей необходим декретный отпуск. Софья Эрнст поняла, что на этот раз хочет все внимание уделить детям, а не разрываться между работой и семьей. И пока артистка даже не загадывает, как быстро вернется на сцену после рождения ребенка. Звезда захотела в полной мере насладиться материнством.
Отметим, Софья и Константин Эрнст поженились в 2017 году. Их свадьба была довольно скромной. Они предпочитают скрывать подробности личной и семейной жизни. Софья подарила своему мужу двух дочерей: Эрику и Киру. Звездная пара не показывает малышек публике. Напомним, старшей дочери Константина Эрнста уже 25 лет. Александра родилась в отношениях гендиректора Первого канала с театральным критиком Анной Силюнас. Сейчас девушка живет в Нью-Йорке и занимается фотографией.
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Звёзды , Константин Эрнст
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