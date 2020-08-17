Бывшая миллиардерша поделилась фото в неоновом бикини

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась на своей странице в Instagram серией откровенных снимков.
На фотографиях 23-летняя знаменитость позирует в ярко-розовом неоновом бикини у каменной стены отеля. На фоне Дженнер видны море и бассейн с зоной для отдыха. «Слишком прекрасно, чтобы быть правдой», — заявила девушка в описании одной из публикаций, которая собрала около десяти миллионов лайков.
Поклонники оценили новый пост звезды в соцсети.
«Вот это тело, Кайли», «Я одержима тобой», «Она самая горячая девушка в Instagram», «Ты королева, тебе очень идет этот цвет», — писали ей комментаторы.