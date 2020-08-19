«Весь пляж переполошила»: Седокова в мини-бикини сверкнула «прелестями» на велосипеде 

37-летняя Анна Седокова проводит августовские каникулы во Флориде. Наслаждаясь отдыхом в одном из курортных городков, экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась свежим провокационным снимком. Возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы прокатилась на велосипеде по местному пляжу. При этом девушка засветила округлые бедра, невероятно тонкую талию и пышную грудь в мини-бикини. Украинская исполнительница похвасталась тем, что она сумела совладать со своим железным конем. Артистка полагала, что не сможет проехать даже и метра. Однако действуя согласно инструктажу своего избранника, Анна справилась с управлением велосипеда, крепко схватившись за руль.

«Он был окончательно покорен и доминирование произошло», — отметила Седокова.

Примечательно, что пока одни поклонники певицы восхищались фигурой знаменитости, другие обратили внимание на некоторые изъяны, связанные в первую очередь с неудачной позой. На этом по крайней мере настаивали фанаты экс-солистки группы «ВИА Гра».

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Анна Седокова в мини-бикини блеснула округлыми бедрами, прокатившись на велосипеде (Фото: Instagram.com/annasedokova)

«Ну, вот это уже не сексуально! Мне кажется, перебор», «Визуально ноги кажутся короче», «Все внимание на бедра, мы тут велик вообще не заметили», «Вы как гномик, уж простите!», «Все обомлели», «О! Прям как я люблю, диванные критики снова в деле», «Да, ладно вам! Все отлично», «Куда ни глянь, везде только ваш орешек», «Весь пляж переполошила», — такие комментарии появились под свежим снимком певицы.