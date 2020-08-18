Бузова без лифчика смутила Киркорова 

Что умеет Бузова делать на отлично, так это эпатировать! На днях свои способности Оля продемонстрировала в очередной раз. На презентацию совместного клипа своего возлюбленного рэпера DAVA и Филиппа Киркорова
звезда пришла без нижнего белья! Кажется, такого не ожидал от Бузовой даже сам Филипп.
Первым в ночном клубе появился DAVA. Парень буквально светился от счастья: все-таки крупные презентации в его жизни происходят не каждый день.
— О совместной работе с Филиппом я не мог и мечтать. Я очень рад, что он согласился, — не скрывал эмоций рэпер, а после приоткрыл финансовую сторону вопроса: — Все расходы по созданию клипа мы делили пополам!
Киркоров на все лады расхваливал своего нынешнего фаворита. Как оказалось, Фил от него в восторге.
— Когда он предложил спеть вместе, я сказал, что подумаю до завтрашнего вечера, — сообщил Киркоров. — Но уже через два часа позвонил ему: «Ты знаешь, я не буду выжидать церемониал! Согласен!» Я до сих пор удивляюсь, когда встречаю интеллигентных, воспитанных, образованных и харизматичных молодых людей. Таких, как DAVA. Поэтому сегодня я с ним. Что будет завтра — не знаю!
Рэпер попытался вновь осыпать Фила комплиментами, но тот остудил его пыл.
— Мне не нужно коленопреклонение от тебя, — заявил Киркоров. — У меня это все было, есть и будет! Я знаю, где мне звезду включать! Не с тобой!
Оглядевшись по сторонам, Киркоров не заметил возлюбленную рэпера Ольгу Бузову
. «А где ее величество?» — поинтересовался Филипп.
— Оля красится, — честно признался рэпер. — Она только недавно приземлилась. Сейчас приведет себя в порядок и приедет.
На основную часть презентации Бузова опоздала. Клип смотрели без нее. Все это время рэпера без конца спрашивали об Оле. Тем более что недавно прошла информация: в их отношениях не все гладко.
— Все у нас хорошо! — уверил собравшихся DAVA. — Оля меня во всем поддерживает и мотивирует.
Бузова опоздала ровно на два с половиной часа. Когда Ольга все же появилась, даже видавший виды Киркоров, кажется, лишился дара речи. Ольга появилась в коротеньком платьице, под которым не оказалось нижнего белья. Когда певица наклонялась, все могли рассмотреть ее грудь.
Киркоров от вида Бузовой пришел в неистовство. В один из моментов даже попытался стянуть с нее платье. К несчастью для присутствовавших, Ольга смогла его остановить. Что интересно: возлюбленный певицы был совсем не против такого фривольного общения Бузовой с поп-королем. Ох, что будет дальше!
На презентации Филипп признался, что переболел коронавирусом. Болезнь протекала у него в легкой форме: почти бессимптомно.
— Я странно болел, но антител у меня сейчас очень много, — сообщил Киркоров. — Поэтому безопасен. Я был готов к тому, что заболею. Каждый должен остерегаться. Я заболел после посещения одной замечательной страны.
Из России Киркоров выбирался лишь в Белоруссию.
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