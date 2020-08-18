Бузова без лифчика смутила Киркорова 

Что умеет Бузова делать на отлично, так это эпатировать! На днях свои способности Оля продемонстрировала в очередной раз. На презентацию совместного клипа своего возлюбленного рэпера DAVA и Филиппа Киркорова звезда пришла без нижнего белья! Кажется, такого не ожидал от Бузовой даже сам Филипп.

Первым в ночном клубе появился DAVA. Парень буквально светился от счастья: все-таки крупные презентации в его жизни происходят не каждый день.

— О совместной работе с Филиппом я не мог и мечтать. Я очень рад, что он согласился, — не скрывал эмоций рэпер, а после приоткрыл финансовую сторону вопроса: — Все расходы по созданию клипа мы делили пополам!

Киркоров на все лады расхваливал своего нынешнего фаворита. Как оказалось, Фил от него в восторге.

— Когда он предложил спеть вместе, я сказал, что подумаю до завтрашнего вечера, — сообщил Киркоров. — Но уже через два часа позвонил ему: «Ты знаешь, я не буду выжидать церемониал! Согласен!» Я до сих пор удивляюсь, когда встречаю интеллигентных, воспитанных, образованных и харизматичных молодых людей. Таких, как DAVA. Поэтому сегодня я с ним. Что будет завтра — не знаю!

Рэпер попытался вновь осыпать Фила комплиментами, но тот остудил его пыл.

— Мне не нужно коленопреклонение от тебя, — заявил Киркоров. — У меня это все было, есть и будет! Я знаю, где мне звезду включать! Не с тобой!

Оглядевшись по сторонам, Киркоров не заметил возлюбленную рэпера Ольгу Бузову . «А где ее величество?» — поинтересовался Филипп.

— Оля красится, — честно признался рэпер. — Она только недавно приземлилась. Сейчас приведет себя в порядок и приедет.

На основную часть презентации Бузова опоздала. Клип смотрели без нее. Все это время рэпера без конца спрашивали об Оле. Тем более что недавно прошла информация: в их отношениях не все гладко.

— Все у нас хорошо! — уверил собравшихся DAVA. — Оля меня во всем поддерживает и мотивирует.

Бузова опоздала ровно на два с половиной часа. Когда Ольга все же появилась, даже видавший виды Киркоров, кажется, лишился дара речи. Ольга появилась в коротеньком платьице, под которым не оказалось нижнего белья. Когда певица наклонялась, все могли рассмотреть ее грудь.

ИД "Собеседник"

Киркоров от вида Бузовой пришел в неистовство. В один из моментов даже попытался стянуть с нее платье. К несчастью для присутствовавших, Ольга смогла его остановить. Что интересно: возлюбленный певицы был совсем не против такого фривольного общения Бузовой с поп-королем. Ох, что будет дальше!

На презентации Филипп признался, что переболел коронавирусом. Болезнь протекала у него в легкой форме: почти бессимптомно.

— Я странно болел, но антител у меня сейчас очень много, — сообщил Киркоров. — Поэтому безопасен. Я был готов к тому, что заболею. Каждый должен остерегаться. Я заболел после посещения одной замечательной страны.

Из России Киркоров выбирался лишь в Белоруссию.