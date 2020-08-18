Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это точно не 50 тысяч рублей в месяц»: Анфиса Чехова рассказала о своих расходах на жизнь 

Teleprogramma.pro и ещё 2 3 часа назад
Анфиса Чехова озвучила свои траты на жизнь
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Анфиса Чехова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила свои траты на жизнь.

«Я пыталась когда-то вести подсчеты, сколько трачу денег в месяц, но у меня ничего не вышло. Поэтому мне достаточно сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю точные цифры своих расходов. Но могу сказать точно, что это не 50 тысяч рублей в месяц. Это в разы больше. Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. Также я оплачиваю коммунальные услуги за квартиру. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей. Покупаю себе часто что-то спонтанно. Заказываю в интернете. Уходят деньги на педикюр, уход за собой. Зарабатывать сегодня надо много».

Как добавила Чехова, российским звездам не следует прибедняться.

«В Голливуде, к примеру, у звезд одна стрижка в салоне стоит пять тысяч долларов. Хотя у нас ее можно сделать за две тысячи рублей. Главное зарабатывать, чтобы хватало на все расходы», — сказала она.

Напомним, что ранее актер Никита Джигурда заявил, что живет на 30 тысяч рублей в месяц. А вот продюсеру Иосифу Пригожину для безбедной жизни в месяц надо полтора миллиона рублей.
Видео дня. Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я выживала в девяностые годы»: Роза Сябитова вспомнила свое непростое прошлое «Я выживала в девяностые годы»: Роза Сябитова вспомнила свое непростое прошлое «Он еще не отошел от выпитого»: Сергей Соседов нелестно отозвался о муже Легкоступовой «Он еще не отошел от выпитого»: Сергей Соседов нелестно отозвался о муже Легкоступовой «Как такое Кончаловский допустил?»: Высоцкая в мини-бикини восхитила фанатов и звезду сериала «Каменская» «Как такое Кончаловский допустил?»: Высоцкая в мини-бикини восхитила фанатов и звезду сериала «Каменская»
Женский форум
Звёзды , Другое , Анфиса Чехова , Никита Джигурда , Иосиф Пригожин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые наносят серьезный вред кишечнику
Продукты, которые наносят серьезный вред кишечнику
Стало известно, как Легкоступова получила травму
Стало известно, как Легкоступова получила травму
Стало известно, как Легкоступова получила травму
Стало известно, как Легкоступова получила травму
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Как Светлана Бондарчук нашла нового мужа
02:52
Как Светлана Бондарчук нашла нового мужа
Любовь Звёзды
Раскрыт секрет правильного кумыса
02:07
Раскрыт секрет правильного кумыса
Еда Здоровье
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Женщина не улыбается 40 лет, чтобы не стареть
03:02
Женщина не улыбается 40 лет, чтобы не стареть
Красота
Как меняются знаменитости после пластики
03:06
Как меняются знаменитости после пластики
Красота Звёзды
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
05:12
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
Любовь Звёзды
Майли Сайрус устала от секса
00:34
Майли Сайрус устала от секса
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение