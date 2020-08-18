Анфиса Чехова озвучила свои траты на жизнь

«Я пыталась когда-то вести подсчеты, сколько трачу денег в месяц, но у меня ничего не вышло. Поэтому мне достаточно сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю точные цифры своих расходов. Но могу сказать точно, что это не 50 тысяч рублей в месяц. Это в разы больше. Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. Также я оплачиваю коммунальные услуги за квартиру. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей. Покупаю себе часто что-то спонтанно. Заказываю в интернете. Уходят деньги на педикюр, уход за собой. Зарабатывать сегодня надо много».