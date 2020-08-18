Костюшкина объяснила, почему не проживет на 50 тысяч

«Расходы в 50 тысяч рублей в данный момент времени могут быть на одного человека. Если он один, у него нет кредита, у него своя квартира, которую он не снимает. У него нет машины. Он передвигается на общественном транспорте. И он покупает продукты в магазинах типа «Ашана» и «Пятерочки». Вот тогда можно прожить на 50 тысяч рублей в Москве».