Чехова рассказала, сколько денег ей нужно для жизни 

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, какая сумма ей нужна в месяц для комфортной жизни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам звезды, раньше она пыталась вести подсчеты, но у нее не вышло, поэтому она смогла назвать только примерные суммы.

"Я не знаю точные цифры своих расходов. Но могу сказать точно, что это не 50 тысяч рублей в месяц. Это в разы больше. Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. Также я оплачиваю коммунальные услуги за квартиру. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей. Покупаю себе часто что-то спонтанно. Заказываю в интернете. Уходят деньги на педикюр, уход за собой. Зарабатывать сегодня надо много", — отметила Чехова.

При этом телеведущая сравнила условия жизни российских и зарубежных звезд. Она уверена, у ее знаменитых соотечественников все не так плохо.