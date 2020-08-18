Костюшкина рассказала, кто живет на 50 тысяч в месяц 

Звезда рассказала, кто может прожить, по ее мнению, на 50 тысяч рублей в месяц. Она описала этого человека и его расходы.

"Расходы в 50 тысяч рублей в данный момент времени могут быть на одного человека. Если он один, у него нет кредита, у него своя квартира, которую он не снимает. У него нет машины. Он передвигается на общественном транспорте. И он покупает продукты в магазинах типа «Ашана» и «Пятерочки». Вот тогда можно прожить на 50 тысяч рублей в Москве", — уверена Костюшкина.

Она также отметила, что сама не смогла бы прожить на эту сумму и объяснила, почему. Она перечислила все свои траты, на которые уходит гораздо больше денег, чем у других москвичей.

"Мы, например, живем за городом. И на электричке не можем ехать. До нее просто пешком не дойти. У нас двое детей. На них большие расходы. У старшего сына частная школа, младший пойдет в детсад. У нас машины. Бензин надо покупать. Раз в три дня заправляемся. У меня большой муж, он много ест. В продуктовый магазин я заезжаю каждый день"