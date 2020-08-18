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Костюшкина рассказала, кто живет на 50 тысяч в месяц 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Костюшкина рассказала, кто живет на 50 тысяч в месяц
Фото: @karapylka
Юлия Костюшкина, жена Стаса Костюшкина составила портрет человека, который выживает на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Звезда рассказала, кто может прожить, по ее мнению, на 50 тысяч рублей в месяц. Она описала этого человека и его расходы.

"Расходы в 50 тысяч рублей в данный момент времени могут быть на одного человека. Если он один, у него нет кредита, у него своя квартира, которую он не снимает. У него нет машины. Он передвигается на общественном транспорте. И он покупает продукты в магазинах типа «Ашана» и «Пятерочки». Вот тогда можно прожить на 50 тысяч рублей в Москве", — уверена Костюшкина.

Она также отметила, что сама не смогла бы прожить на эту сумму и объяснила, почему. Она перечислила все свои траты, на которые уходит гораздо больше денег, чем у других москвичей.

"Мы, например, живем за городом. И на электричке не можем ехать. До нее просто пешком не дойти. У нас двое детей. На них большие расходы. У старшего сына частная школа, младший пойдет в детсад. У нас машины. Бензин надо покупать. Раз в три дня заправляемся. У меня большой муж, он много ест. В продуктовый магазин я заезжаю каждый день"

Ранее "Рамблер" сообщал, что о своих ежемесячных тратах рассказала Анфиса Чехова.
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Женский форум 23
Звёзды , Стас Костюшкин , Анфиса Чехова , Юлия Костюшкина , Ашан
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