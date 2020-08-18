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Ноги Синди Кроуфорд на снимке с отдыха удивили поклонников 

Lenta.ru 2 часа назад
Ноги Синди Кроуфорд удивили пользователей Сети
Фото: Lenta.ru
Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в соцсетях снимок с отдыха и вызвала восторг у своих поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном фото 54-летняя знаменитость позирует на шезлонге в летнем платье желтого цвета и солнечных очках. Она лежит, закинув руки за голову и демонстрируя ноги на камеру фотографа, который снимает ее с нижнего ракурса.
Подписчиков удивили длинные ноги Кроуфорд и они высказались на эту тему в комментариях.

«Боже, какие ноги! Они бесконечны», «Обожаю твою фигуру, а ноги — твое главное оружие», «Потрясающие ноги, Синди. Все еще стройные и подтянутые», «Да, ее ноги действительно впечатляют», — писали они под постом, который набрал 210 тысяч лайков.

Ранее в августе внимание пользователей Instagram привлекли ноги российской супермодели Натальи Водяновой. На фото 38-летняя модель отдыхала в плетеном кресле на фоне бассейна роскошного отеля Epi Plage во Франции. Она была одета в голубой слитный купальный костюм.
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Звёзды , Наталья Водянова , Синди Кроуфорд
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