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Провал Киркорова на «Евровидении» объяснили 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Провал Киркорова на «Евровидении» объяснили
Фото: Lenta.ru
Филипп Киркоров представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1995 году, заняв 17 место. Провал поп-звезды объяснили в опубликованной на YouTube пятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Отмечается, что известность артиста в России не помогла ему за рубежом.

«Тут одно из двух — либо «проклятые европейцы» решили засудить россиянина, либо Киркорову нужно было чуть прикрутить приторность. А то ведь знаете, и вулкан может блевануть. Спел, вроде, ничего так, справедливости ради, но для культурного слияния с Западом оказалось маловато», — заявил музыкальный критик Олег Кармунин.

На «Евровидении-1995», проходившем в столице Ирландии Дублине, Киркоров выступил с песней «Колыбельная для вулкана». Первое место в вокальном состязании занял норвежский дуэт Secret Garden с песней Nocturne. Киркоров поехал на конкурс после победы в национальном отборе, проведенном в гостинице «Космос» в Москве.
Пятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 17 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1995 году, секретах главных хитов поп-звезд и о главных музыкальных изданиях начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь.
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Звёзды , Другое , Филипп Киркоров , Lenta.ru
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