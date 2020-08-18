Что стало с экс-солисткой «Пропаганды»

В начале 2000-х «Пропаганда» была одной из самых важных поп-групп российской сцены.

Харизматичная и дерзкая Виктория Воронина была солисткой и автором всех суперхитов группы, таких как «Яй-я», «Супердетка», «Кванто Коста», «Мелом» и других.

В декабре 2010 года Воронина объявила о начале сольной карьеры и ушла из «Пропаганды», которая с тех пор регулярно меняла солисток. Вика надолго пропала и за последние годы успела выйти замуж, стать многодетной матерью, уехать из России и вернуться на родину снова, чтобы запустить творческую карьеру с чистого листа.

"Снять трусы или засветиться в том, что кто-то кого-то где-то ударил или кто-то кого-то где-то поцеловал… Я никогда не поверю, что по ту сторону экрана так много идиотов, которым это интересно",

— говорила она в 2017 году в интервью порталу Life.

@vikavoronina_official

Сейчас все такая же задорная Воронина пишет и исполняет собственные песни, развивает сайд-проект Protagonista и уже готовится к первым после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, концертам. У себя в Instagram она не рассказывает о семье, посвящая его собственным портретам и профессиональным достижениям.