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Было — стало: как сейчас живет харизматичная экс-солистка «Пропаганды» Вика Воронина 

WMJ.ru 1 час назад
Что стало с экс-солисткой «Пропаганды»
Фото: WMJ.ru
В начале 2000-х «Пропаганда» была одной из самых важных поп-групп российской сцены.
Харизматичная и дерзкая Виктория Воронина была солисткой и автором всех суперхитов группы, таких как «Яй-я», «Супердетка», «Кванто Коста», «Мелом» и других.
В декабре 2010 года Воронина объявила о начале сольной карьеры и ушла из «Пропаганды», которая с тех пор регулярно меняла солисток. Вика надолго пропала и за последние годы успела выйти замуж, стать многодетной матерью, уехать из России и вернуться на родину снова, чтобы запустить творческую карьеру с чистого листа.

"Снять трусы или засветиться в том, что кто-то кого-то где-то ударил или кто-то кого-то где-то поцеловал… Я никогда не поверю, что по ту сторону экрана так много идиотов, которым это интересно",

— говорила она в 2017 году в интервью порталу Life.
@vikavoronina_official
Сейчас все такая же задорная Воронина пишет и исполняет собственные песни, развивает сайд-проект Protagonista и уже готовится к первым после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, концертам. У себя в Instagram она не рассказывает о семье, посвящая его собственным портретам и профессиональным достижениям.
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Звёзды , Виктория Воронина
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