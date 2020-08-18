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«Я выживала в девяностые годы»: Роза Сябитова вспомнила свое непростое прошлое 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Я выживала в девяностые годы»
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Роза Сябитова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что у нее в жизни были непростые времена, поэтому она сейчас никогда не будет кичиться заработанным.

«Обсуждать в такое сложное время вопросы о тратах неэтично. Я выживала в девяностые годы. Вспоминать тот нищенский период совершенно не хочется. Я считаю, что сегодня кичиться богатством неприлично. Мы все работаем. Звезда ты или не звезда. Кто работает, тот готов к любой ситуации».

Роза Сябитова Как добавила Сябитова, у нас в стране ситуация меняется очень быстро. Это как американские горки: то вверх, то вниз.

«Вот приданое невесты, за которое меня всегда ругают, это и есть тот самый низ. Наступили тяжелые времена. Мы достаем его, распределяем, держимся на нем. Так происходит, пока работы нет. Надо понимать, как в этой непростой ситуации распределять бюджет», — добавила она.

Напомним, что Роза Сябитова уже много лет ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Благодаря ей многие гости студии впоследствии создали семьи и сейчас счастливы со своими вторыми половинками.
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