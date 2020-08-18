Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Похудевшая Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой на фото с отдыха: «Какая красотка!» 

Passion.ru 32 минуты назад
Похудевшая Дубцова удивила фанатов
Фото: Passion.ru
Певица и композитор Ирина Дубцова улетела в Турцию. Она рассказала, что не ожидала подобного уровня сервиса, и призналась, что счастлива.
За долгие месяцы самоизоляции многие соскучились по отдыху за рубежом. И, как только открыли границы нескольких стран, россияне устремились туда. Многие знаменитости отправились отдыхать в Турцию. Ирина Дубцова выбрала отель в Бодруме и наслаждается отдыхом там.
Она поделилась впечатлениями с подписчиками, опубликовав фото в легком пляжном платье и похваставшись стройными ногами. Поклонники осыпали ее комплиментами, ведь артистка заметно похудела.

«Нет! Это не Мальдивы, не Сейшелы и не Маврикий. Три с половиной часа полета и вот такая красотища в турецком Бодруме. Удивительное сочетание невероятной природы, изумительного сервиса и роскоши! Я в восторге! Спасибо, что открыли границы После затяжного карантина, нервов по этому поводу, кучи страхов, негатива… Короче, я счастлива», — рассказала Ирина Дубцова в Instagram.

@dubtsova_official

«Отличного вам отдыха», «Какая же вы классная все-таки! Прям смотреть и не налюбоваться!», «Красотка», «Прекрасна», «Какая красивая Ириша», «Мадонна», «Конфетка», «Красотка на фоне красот природы!», «Стройняшка», «Прекрасная», — получила Ирина сотни комплиментов от поклонников.

Ранее Ирина Дубцова показывала, как выглядела в 13 лет, а также в юности, доказав, что не делала пластические операции.
Видео дня. Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
Passion.ru: последние новости
Еще светлее: Равшана Куркова похвасталась новым цветом волос Еще светлее: Равшана Куркова похвасталась новым цветом волос «Я мечтала о сыне»: 66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой «Я мечтала о сыне»: 66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой 39-летняя звезда «Кармелиты» Юлия Зимина вышла замуж и похвасталась избранником: «Самый лучший на свете» 39-летняя звезда «Кармелиты» Юлия Зимина вышла замуж и похвасталась избранником: «Самый лучший на свете»
Женский форум
Звёзды , Ирина Дубцова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провал Киркорова на «Евровидении» объяснили
Провал Киркорова на «Евровидении» объяснили
Что стало с экс-солисткой «Пропаганды»
Что стало с экс-солисткой «Пропаганды»
Девушка повторила съемку актрисы и всех рассмешила
Девушка повторила съемку актрисы и всех рассмешила
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Как Светлана Бондарчук нашла нового мужа
02:52
Как Светлана Бондарчук нашла нового мужа
Любовь Звёзды
Раскрыт секрет правильного кумыса
02:07
Раскрыт секрет правильного кумыса
Еда Здоровье
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Женщина не улыбается 40 лет, чтобы не стареть
03:02
Женщина не улыбается 40 лет, чтобы не стареть
Красота
Как меняются знаменитости после пластики
03:06
Как меняются знаменитости после пластики
Красота Звёзды
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
05:12
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
Любовь Звёзды
Майли Сайрус устала от секса
00:34
Майли Сайрус устала от секса
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение