Похудевшая Дубцова удивила фанатов

Певица и композитор Ирина Дубцова улетела в Турцию. Она рассказала, что не ожидала подобного уровня сервиса, и призналась, что счастлива.

За долгие месяцы самоизоляции многие соскучились по отдыху за рубежом. И, как только открыли границы нескольких стран, россияне устремились туда. Многие знаменитости отправились отдыхать в Турцию. Ирина Дубцова выбрала отель в Бодруме и наслаждается отдыхом там.

Она поделилась впечатлениями с подписчиками, опубликовав фото в легком пляжном платье и похваставшись стройными ногами. Поклонники осыпали ее комплиментами, ведь артистка заметно похудела.

«Нет! Это не Мальдивы, не Сейшелы и не Маврикий. Три с половиной часа полета и вот такая красотища в турецком Бодруме. Удивительное сочетание невероятной природы, изумительного сервиса и роскоши! Я в восторге! Спасибо, что открыли границы После затяжного карантина, нервов по этому поводу, кучи страхов, негатива… Короче, я счастлива», — рассказала Ирина Дубцова в Instagram.

@dubtsova_official

«Отличного вам отдыха», «Какая же вы классная все-таки! Прям смотреть и не налюбоваться!», «Красотка», «Прекрасна», «Какая красивая Ириша», «Мадонна», «Конфетка», «Красотка на фоне красот природы!», «Стройняшка», «Прекрасная», — получила Ирина сотни комплиментов от поклонников.

Ранее Ирина Дубцова показывала, как выглядела в 13 лет, а также в юности, доказав, что не делала пластические операции.