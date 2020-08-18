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Эмбер Херд без белья появилась в мечети в центре Стамбула 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Эмбер Херд устроила себе полноценный отдых после громких судебных разбирательств с Джонни Деппом. Экс-супруги до сих пор выясняют отношения в суде: актер пытается всеми силами обелить свое имя и доказать, что знойная блондинка оклеветала его, обвинив в домашнем насилии. По мнению Деппа, жертвой в этой истории был именно он.
Эмбер отправилась в Турцию, чтобы прийти в себя после переживаний. Актриса путешествует по Стамбулу, наслаждаясь местными красотами и не отказывая себе в гастрономических удовольствиях. Актриса посетила и местную мечеть: для этого визита она выбрала кремовое платье в бельевом стиле, под которым не оказалось бра.
@amberheard
Эмбер соблюдала местные традиции и надела яркий шелковый платок на голову, однако пользователи Сети все равно остались недовольны. Самые внимательные рассмотрели отсутствие бра — и увидели в этом проявление неуважения к мусульманским обычаям. Актрису на все лады раскритиковали, но она решила ответить всем недовольным и объяснить свою позицию.

"Мечети — это реальные места. Точно так же, как музеи и церкви. Так же, как и платки на голову, которые иногда нужны для посещения. На этом тайна раскрыта",

— саркастично заметила звезда.
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