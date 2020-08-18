Российская телеведущая Ксения Собчак спустилась в московское метро впервые за пять лет. Видео с ее поездкой в подземке опубликовано на YouTube.

Ведущая пришла к станции метро Курская вместе с дизайнером Артемием Лебедевым . Таким образом Собчак решила проверить навигацию подземки, дизайн которой разрабатывала его студия. Также вместе с ними была охрана ведущей, сопровождавшая их во время перемещения по станциям и внутри вагонов.

«Я была в метро лет пять назад. Я ничего не знаю про новые вывески»,

— заметила Собчак.

После того, как она прошла турникеты, ведущая заметила указатель, обозначавший переход на станции:

«Курская пять, Курская три. *** знает, что это значит».

По словам Лебедева, жители столицы пользуются только цветовыми обозначениями линий, а числовые «сделаны для китайцев».

Вместе они сели в поезд, на котором доехали от Курской до Киевской, а после — до Тургеневской. По словам Лебедева, первоначально планировалось сделать поездку в час пик, 18 часов, но редактор Собчак перенес встречу на 19:45, из-за чего в метро было меньше людей. В ролике уточняется, что видео снималось до ввода ограничений из-за коронавируса.