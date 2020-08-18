Собчак спустилась в метро и пожалела 

Телеведущая Ксения Собчак впервые за пять лет побывала в метро. Ролик с ее участием был опубликован на YouTube.

Собчак спустилась в подземку вместе с дизайнером Артемием Лебедевым , чтобы оценить вывески и навигацию, которую он создал со своей студией для метро. Вместе с ними была охрана телеведущей, которая сопровождала их везде.

Она отметила, что не знает ничего про новые вывески, так как не была в метро уже пять лет. Собчак очень удивилась, когда прошла турникеты и увидела не только цвета, обозначающие ветки, но и цифры.

Лебедев, в свою очередь, пояснил, что москвичи пользуются обозначениями цветов при поездках, а цифры созданы для туристов.

Дизайнер рассказал, что изначально телеведущая должна была попасть в метро в час-пик, но опоздала, поэтому людей в метро было меньше. Кроме того, ролик снимался до ограничений из-за коронавируса.