Собчак спустилась в метро и пожалела 

Телеведущая Ксения Собчак впервые за пять лет побывала в метро. Ролик с ее участием был опубликован на YouTube.
Собчак спустилась в подземку вместе с дизайнером Артемием Лебедевым, чтобы оценить вывески и навигацию, которую он создал со своей студией для метро. Вместе с ними была охрана телеведущей, которая сопровождала их везде.
Она отметила, что не знает ничего про новые вывески, так как не была в метро уже пять лет. Собчак очень удивилась, когда прошла турникеты и увидела не только цвета, обозначающие ветки, но и цифры.
Лебедев, в свою очередь, пояснил, что москвичи пользуются обозначениями цветов при поездках, а цифры созданы для туристов.
Дизайнер рассказал, что изначально телеведущая должна была попасть в метро в час-пик, но опоздала, поэтому людей в метро было меньше. Кроме того, ролик снимался до ограничений из-за коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Собчак рассказала о причинах ненависти к ней.