Самая красивая женщина предстала в топе без белья

Американская супермодель Белла Хадид , которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, показала фотографию, на которой она запечатлена в образе в стиле 90-х. Серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 23-летняя модель фотографирует себя в зеркало. Она одета в облегающий топ на бретельках, под которым нет нижнего белья, голубые расклешенные брюки с орнаментом и черные кеды марки Vans. Из аксессуаров на ней — маленькая наплечная сумках модного дома Louis Vuitton , дизайн которой также был популярен в конце прошлого века, массивные золотистые украшения и защитная маска.

@bellahadid

Кроме того, в том же посте Хадид разместила фото из секонд-хенда. Она запечатлена на фоне вешалок с яркой одеждой с множеством вещей в руках.

Поклонники знаменитости оценили ее публикацию.

«Белла, ты королева стрит-стайла», «Законодательница моды наших дней!», «Самая стильная и красивая», «Я влюблена в этот образ»,

— писали ей в комментариях.

Ранее в августе Белла Хадид снялась в рекламной кампании совместной коллекции люксовых брендов Bvlgari и Ambush, после чего ее обругали в сети за непривлекательную внешность и одинаковое выражение лица на всех фото.

«Когда же бренды поймут, что лошадиная голова и полностью фальшивая модель не улучшат продажу товаров»,

— высказались пользователи.