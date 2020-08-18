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Самая красивая женщина в мире показала фото в топе без белья и брюках из 90-х 

Lenta.ru 1 час назад
Самая красивая женщина предстала в топе без белья
Фото: Lenta.ru
Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, показала фотографию, на которой она запечатлена в образе в стиле 90-х. Серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.
На снимке 23-летняя модель фотографирует себя в зеркало. Она одета в облегающий топ на бретельках, под которым нет нижнего белья, голубые расклешенные брюки с орнаментом и черные кеды марки Vans. Из аксессуаров на ней — маленькая наплечная сумках модного дома Louis Vuitton, дизайн которой также был популярен в конце прошлого века, массивные золотистые украшения и защитная маска.
@bellahadid
Кроме того, в том же посте Хадид разместила фото из секонд-хенда. Она запечатлена на фоне вешалок с яркой одеждой с множеством вещей в руках.
Поклонники знаменитости оценили ее публикацию.

«Белла, ты королева стрит-стайла», «Законодательница моды наших дней!», «Самая стильная и красивая», «Я влюблена в этот образ»,

— писали ей в комментариях.
Ранее в августе Белла Хадид снялась в рекламной кампании совместной коллекции люксовых брендов Bvlgari и Ambush, после чего ее обругали в сети за непривлекательную внешность и одинаковое выражение лица на всех фото.

«Когда же бренды поймут, что лошадиная голова и полностью фальшивая модель не улучшат продажу товаров»,

— высказались пользователи.
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Звёзды , Белла Хадид , Louis Vuitton
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