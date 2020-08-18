Ивлеева показала лицо с «губами пончиками»

Инстадива Настя Ивлеева примирила трансформирующий лицо фильтр, который превратил ее в бьюти-фрика.

@_agentgirl_

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева часто делится с фолловерами необычными образами, макияжами и укладками. На этот раз жена репера Элджея решила использовать фильтр, который модифицирует лицо. Настя показала лицо со впалыми щеками, «скулами-кулаками» и «губами пончиками». С такими пропорциями она стала похожа на бьюти-фрика и украинскую модель Алису Покрещук. Оставим фото ниже, чтобы и ты могла его оценить.

Также Ивлеева спросила у своей аудитории, стоит ли ей выкладывать фото в свой Instagram-аккаунт. Напомним, что не так давно фанаты девушки переживали из-за уменьшающегося веса Насти, а также уличили в копировании стиля певицы Дуа Липы.