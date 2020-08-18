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Ивлеева показала преобразившееся лицо со «скулами-кулаками» и «губами пончиками» 

WMJ.ru 1 час назад
Ивлеева показала лицо с «губами пончиками»
Фото: WMJ.ru
Инстадива Настя Ивлеева примирила трансформирующий лицо фильтр, который превратил ее в бьюти-фрика.
@_agentgirl_
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева часто делится с фолловерами необычными образами, макияжами и укладками. На этот раз жена репера Элджея решила использовать фильтр, который модифицирует лицо. Настя показала лицо со впалыми щеками, «скулами-кулаками» и «губами пончиками». С такими пропорциями она стала похожа на бьюти-фрика и украинскую модель Алису Покрещук. Оставим фото ниже, чтобы и ты могла его оценить.
Также Ивлеева спросила у своей аудитории, стоит ли ей выкладывать фото в свой Instagram-аккаунт. Напомним, что не так давно фанаты девушки переживали из-за уменьшающегося веса Насти, а также уличили в копировании стиля певицы Дуа Липы.
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