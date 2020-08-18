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Между ними тает лед: Джиган показал пикантное фото с Оксаной Самойловой на турецком курорте 

Passion.ru 3 часа назад
Джиган показал пикантное фото с Самойловой на курорте
Фото: Passion.ru
35-летний скандальный рэпер Джиган и его супруга, 32-летня бизнесвумен Оксана Самойлова сейчас отдыхают в Турции вместе с детьми, друзьями и родственниками.
Пока Оксана Самойлова публикует в Instagram фотографии с детьми, семьей, а также снимки себя любимой, Джиган старается показывать совместные кадры с супругой, демонстрируя, что ему все же удалось наладить с ней отношения. На новой пикантной фотокарточке рэпер держит жену за бедро и нежно обнимает за талию.
@iamgeegun

«Какая сексипарочка», «Красивые», «Помирились», «Давай за пятым!», «Ждем новостей о 5-й беременности», «Кайфовые», «Джиган и Фламинго», «Только ради детей… Ну-ну», «Загорелые, на всю зиму хватит», «Супер», «Шикарны», «Держи ее крепче!», «Надолго ли», «Держи и не отпускай свою красотку», «Джига, только не пускайся во все тяжкие снова», «Отлично хайпанули», «Оксана и Джиган one love», «Любовь!», «Пятого заделали уже? Или решили повременить?»,

— пишут фолловеры в комментариях.
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. У пары четверо детей: три дочери и один сын. Супруги всегда считалась образцовой семьей, но в 2020 году в браке появились проблемы. Джиган выложил в Instagram несколько странных видео, на которых ведет себя грубо и не вполне адекватно, а позже попал в реабилитационную клинику. Стало известно, что рэпер пристрастился к запрещенным веществам, а также изменял жене. Оксана объявила, что собирается подавать на развод, но буквально пару месяцев назад супруги помирились. Самойлова тогда заявила, что решила сохранить семью ради детей.
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