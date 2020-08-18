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Кэти Перри отреагировала на обвинения в домогательствах 

Lenta.ru 2 часа назад
Кэти Перри оправдалась за домогательства
Фото: Lenta.ru
Американская певица Кэти Перри отреагировала на обвинения в домогательствах, выдвинутые против нее в 2019 году. Об этом сообщает The Guardian.

«Я думаю, что мы живем в мире, где каждый может сказать что угодно»,

— заявила артистка.
Она пояснила, что новости выходят с кричащими заголовками, а люди при этом не проводят никакого расследования и не пытаются разобраться в вопросе.

«Я не хочу множить всякий шум. Вместо этого я бы добавила правды. Я не комментирую все слухи о себе, потому что если я буду преследовать этого дракона, то просто всю жизнь буду что-то опровергать и доказывать. Это отвлекает от реальных дел»,

— отметила исполнительница.
В прошлом году модель Джош Клосс обвинил певицу в непристойном поведении. Клосс появлялся в клипе артистки Teenage Dream. Он рассказал, что наедине звезда была классной и доброй, однако на публике она становилась холодной и заявляла на съемочной площадке, что ей противно целоваться с партнером по видео. Однажды он вместе с другом пришел на вечеринку, где присутствовала Перри. Когда он захотел познакомить приятеля с исполнительницей, та внезапно стянула с бывшего коллеги штаны и трусы, продемонстрировав всем присутствующим его гениталии.
Позднее зарубежные СМИ написали о домогательствах Перри к российской телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки. По словам Канделаки, инцидент произошел на закрытой вечеринке, и в тот момент поп-звезда была «изрядно навеселе».
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