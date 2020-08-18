Звезда «Зачарованных» стала жертвой режиссера

Актриса Роуз МакГоуэн рассказала о сексуальном насилии, которое пережила в подростковом возрасте.

Еще три года назад Роуз МакГоуэн стала одной из активных участниц движения против харрасмента, одной из первых признавшись, что испытывала домогательства со стороны Харви Вайнштейна , а однажды продюсер ее изнасиловал. Теперь 46-летняя звезда «Зачарованных» решилась на новые откровения, сравнив их со «сброшенной бомбой».

Роуз разместила достаточно откровенный пост в Instagram, в котором рассказала, что ее совратил режиссер, у которого она проходила прослушивание в 15 лет. МакГоуэн вспомнила, что все эти годы считала случившееся обычными ухаживаниями и даже старалась сохранять с насильником дружеские отношения, например, поздравила его с вручением «Оскар» 8 лет назад. И только спустя три недели после скандала с Вайнштейном актриса осознала, насколько ужасно то, что с ней произошло в подростковом возрасте.

"Я хочу, чтобы вы все знали, что это не ваша вина, если вас заставили думать, что это нормально. Я даже подходила к этому режиссеру на мероприятиях и с улыбкой спрашивала: «Помнишь, когда ты занимался со мной сексом в 15?» Если вы пытаетесь заняться сексом с несовершеннолетним, вы совершаете преступление, даже если несовершеннолетний об этом не подозревает",

— подчеркнула актриса.

Роуз не стала называть имя режиссера в Instagram, отметив, что эта соцсеть отражает ее более мягкую сторону. Подробности она сообщила в Twitter, признавшись, что совратил ее Александр Пэйн

59-летний кинорежиссер, дважды удостоенный «Оскара», известен работой над фильмами «На обочине», «Выскочка», «Потомки» и другими. С 2003 по 2006 год он был женат на актрисе Сандре О, которая сейчас снимается в сериале «Убивая Еву». Сейчас Пэйн состоит во втором браке, от которого у него подрастает дочь.